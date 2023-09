WFW annuncia la nomina dell'Avv. Canepa a co-presidente della Commissione Trasporti di AIJA

Watson Farley & Williams ("WFW") è lieta di annunciare la nomina dell'Avv. Davide Canepa, Senior Associate del Dipartimento di Diritto Marittimo, a Co-Presidente della Commissione "Transport Law" di AIJA - Association Internationale des Jeunes Avocats.



La Commissione "Transport Law" svolge un ruolo propulsore nello studio e nella creazione di contenuti relativi alle questioni sostanziali e processuali attinenti al settore del trasporto marittimo, stradale, ferroviario, aereo e combinato, con focus sulle esigenze operative dell'industria dei trasporti e della catena logistica, gli incidenti e gli inconvenienti legati al trasporto ed al magazzinaggio, l'assicurazione dei relativi rischi, l'inquinamento marino, il finanziamento dei vari veicoli di trasporto, oltre alle questioni giuslavoristiche.

Già Vice Presidente della stessa Commissione dal 2020, nel nuovo ruolo l'Avv. Canepa avrà la responsabilità di guidare la Commissione composta da oltre 200 avvocati esperti in Transport Law, ed avrà il compito di definire i programmi accademici e l'agenda dei seminari annuali della Commissione a livello internazionale, oltre a collaborare con le altre Commissioni di AIJA, con l'obiettivo di mettere a fattore comune le best practice per favorire lo sviluppo di iniziative atte a promuovere una nuova cultura del trasporto.AIJA è l'associazione internazionale di giovani avvocati under 45 anni che dal 1962 offre ai giovani avvocati opportunità internazionali per fare networking e formarsi professionalmente.