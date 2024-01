WFW assiste Encavis nell’acquisizione di un progetto solare da 30 MW

Eugenio Tranchino, Luca Sfrecola

Watson Farley & Williams ("WFW") ha assistito Encavis AG ("Encavis"), produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili con una capacità attuale di +3,4 GW e quotato al MDAX della Deutsche Börse, nell'acquisizione in un progetto solare ready-to-build da 30 MW a Pozzolo, in Piemonte.

Il progetto, che dovrebbe entrare in funzione nel 2025, genererà circa 42 GW di energia all'anno e sarà gestito da Stern Energy, operatore italiano specializzato in O&M che fornisce assistenza a più di 1.392 MW di impianti di produzione in Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Francia. I ricavi del progetto beneficeranno di un PPA a lungo termine.

WFW ha assistito Encavis nella redazione e negoziazione del contratto di compravendita, nel contratto di sviluppo dei servizi e dei patti parasociali con un team guidato dal Managing Partner Eugenio Tranchino e dal Partner Luca Sfrecola, coadiuvati dagli Associate Giovanni Benedetto e Francesco Vanzaghi.