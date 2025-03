WFW e White & Case assistono Ellomay Capital e un investitore istituzionale tedesco nel merchant financing da €110 milioni per un portafoglio solare in Italia

Tiziana Manenti, Matteo Trabacchin, Stefano Bellani

Watson Farley & Williams (“WFW”) e White & Case hanno assistito, rispettivamente, Ellomay Capital Ltd. (“Ellomay Capital”), tramite la sua controllata Ellomay Holdings Luxembourg Sarl (“Ellomay Luxembourg”), e un investitore istituzionale tedesco nel merchant financing da 110 milioni di euro per lo sviluppo, la costruzione e l’operatività di un portafoglio solare da 198 MW in Italia.

Il financing sarà interamente fornito tramite senior secured bond emessi in diverse tranche dalla società veicolo del gruppo Ellomay Capital. La struttura multi-tranche è stata concordata per consentire un finanziamento ottimizzato e graduale, in linea con l’avanzamento dei lavori di costruzione degli impianti. I fondi derivanti dall’emissione di titoli saranno utilizzati da ciascuno dei progetti del portafoglio in base alle rispettive esigenze di finanziamento. Il closing finanziario è previsto nelle prossime settimane.

Il portafoglio, che venderà l’energia prodotta sul mercato non supportato da tariffa incentivante, comprende sette progetti operativi, tra cui tre impianti solari, con una capacità complessiva di circa 38 MW e collegati alla rete, e da altri progetti ready-to-build con una capacità complessiva di circa 160 MW.

Ellomay Capital Ltd. è una società israeliana operante nel settore delle energie rinnovabili, quotata al NYSE American e alla Borsa di Tel Aviv con il simbolo “ELLO”. Dal 2009, Ellomay Capital sviluppa e gestisce progetti di energia rinnovabile in Europa, Stati Uniti e Israele.

WFW ha assistito Ellomay Capital con un team internazionale e multidisciplinare composto dal Counsel Matteo Trabacchin, supportato dagli Associate Daniele Sani e Giulia Chiarvesio per gli aspetti di finanza di progetto e dal Senior Associate Alfredo Guacci Esposito per gli aspetti fiscali. Trabacchin e Guacci hanno anche prestato assistenza relativamente alla strutturazione dell’operazione. La Partner Tiziana Manenti ha curato il processo di due diligence coadiuvata dagli Associate Antimo Rocco Nersita, Sonia Basso e Marco Iannotti, per gli aspetti regulatory e corporate, e dal Senior Associate Anthony Bellacci e dall’Associate Antonio Ferrero per gli aspetti di real estate. I profili di diritto tedesco sono stati curati dal Partner Sven Fretthold, dal Consultant Dr Sebastian Wulff dall’Associate Finja Schmale.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito l’investitore tedesco con un team guidato dal Partner Florian Degenhardt (Amburgo), che ha incluso Stefano Bellani (Milano) Matthias Grigoleit (Amburgo), Roland Arlt (Amburgo) e Pietro Magnaghi (Milano), insieme agli Associate Robert Bente (Amburgo) e Alessia Sommadossi (Milano).