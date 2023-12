WFW vince al TAR Marche per Atlante

Giannalberto Mazzei, Cesare Fossati









Watson Farley & Williams (”WFW”) ottiene per Atlante S.r.l. (”Atlante”) il rigetto dal TAR Marche del ricorso promosso da un operatore di ricarica per la mobilità elettrica avverso l’aggiudicazione della concessione per l’installazione e la gestione di 18 colonnine di ricarica per veicoli elettrici, da ubicare nel territorio del Comune di Ancona.



Il ricorrente aveva contestato la valutazione effettuata dal Comune di Ancona sull’offerta tecnica presentata da Atlante. Il giudice amministrativo ha accolto le argomentazioni difensive di WFW, confermando, tra l’altro, il ruolo attivo svolto da Atlante nell’installazione delle stazioni di ricarica presso l’aeroporto di Milano-Linate.



Atlante è una società del Gruppo Nhoa, dedicata allo sviluppo di infrastrutture di ricarica veloce e ultra-rapida per veicoli elettrici nell’Europa meridionale. WFW ha assistito Atlante con un team composto dal Partner Giannalberto Mazzei e dall’Associato Cesare Fossati.



L’Avv. Mazzei ha commentato: “La sentenza conferma la legittimità della valutazione effettuata dal Comune di Ancona, e quindi la validità dell’offerta di Atlante, sbloccando così un progetto importante per lo sviluppo dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici, soprattutto per una città portuale come Ancona”.