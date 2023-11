Whistleblowing: nuovo obbligo con scadenza il 17/12/2023

L’evento promosso dalla Camera Civile di Viterbo e dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo avrà luogo il prossimo 30 novembre 2023, dalle 15:00 alle 18:00

Camera Civile di Viterbo e il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo presentano il convegno dal titolo

“WHISTLEBLOWING: NUOVO OBBLIGO CON SCADENZA IL 17/12/2023”.



L’evento, libero e gratuito avrà luogo il prossimo 30 novembre 2023, dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo, in Viale Trieste n. 127 (presso Azienda Centro Italia ex Cefas).



Durante il convegno si discuterà della disciplina del whistleblowing, alla luce del d.lgs 24/2023 e del nuovo termine per conformarsi agli obblighi del 17 dicembre 2023. Saranno analizzati i profili giuslavoristici e poste alcune note critiche al Decreto Legislativo, oltre che valutati gli impatti organizzativi e operativi nell’implementazione del sistema whistleblowing.



Il Convegno è in corso di accreditamento per la formazione permanente degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro.



Per maggiori informazioni o per inviare quesiti scrivere a: cameracivileviterbo@virgilio.it



Media Partner Il Sole 24 ORE



