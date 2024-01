Wise Equity acquista MEP Group: gli advisor coinvolti

Ida Montanaro, Guido Sazbon

Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity SGR S.p.A. nella sottoscrizione di un contratto preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale di MEP Group, società leader nella produzione di macchinari per la lavorazione del tondo per cemento armato, con applicazioni principalmente nel settore infrastrutturale.

Wise Equity SGR è stata assistita, per gli aspetti societari, da un team coordinato dal supervising associate Alessandro Bonazzi e composto dalle associate Ida Montanaro e Martina Scottà, sotto la supervisione del partner Andrea Accornero e dell’Of Counsel Moira Gamba e, per gli aspetti relativi al finanziamento, dal partner Davide D’Affronto e dall’associate Francesco Burla.

Spada Partners ha assistito Wise Equity SGR per la due diligence fiscale e la strutturazione del deal con un team guidato dal partner Guido Sazbon e formato da Bernardo Porcellini e Gian Maria Bascherini.

MEP Group è stata assistita da SLC Studio Avvocato Campoccia per gli aspetti legali e finanziari, la strutturazione dell’operazione e la contrattualistica, con il senior partner Stefano Campoccia, gli avv.ti Rolando Favella, Ambra Breda Marica De Pecol, il dott. Cristian Tulissi e dallo Studio Salvador per gli aspetti fiscali e la strutturazione dell’operazione, con il dott. Fausto Salvador.