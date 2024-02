Withers advisor per i progetti di compliance di Petrolvalves.

Jacopo Liguori, Maria Milano

Petrolvalves è stata tra le finaliste della prima edizione di “360 INTEGRITY & TRANSPARENCY”, una iniziativa ideata da compliancedesign.it in collaborazione con AITRA - Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, che mira a riconoscere e premiare i progetti che promuovono i valori dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e dell’integrità.

Per i propri processi di compliance, Petrolvalves è stata assistita dallo studio legale Withers, che ha assistito la società nella redazione delle procedure, informative e valutazione di impatto sul trattamento dei dati, oltre al training dedicato al personale, e tutti gli adempimenti legali necessari per il rispetto della nuova normativa whistleblowing.

Il tema è estremamente delicato perché coinvolge dati e questioni che possono comportare gravi rischi reputazionali e discriminatori per le persone interessate da segnalazioni whistleblowing.

Il team Withers è stato guidato dal socio Jacopo Liguori (in foto) con l’associate Federico Zindato. Mentre per Petrolvalves ha agito la compliance manager Maria Milano (in foto).