2 nuovi partner per Orrick: Livia Maria Pedroni e Carlo Trucco

Livia Maria Pedroni, Carlo Trucco

Orrick è lieto di annunciare l’ingresso del partner Carlo Trucco e la promozione di Livia Maria Pedroni proseguendo l’attenzione dello studio per il settore tech in Italia.

Carlo Trucco, precedentemente in Pavia e Ansaldo, e Livia Maria Pedroni diventano partner della practice Tech and Venture Capital di Orrick, che per il settimo anno consecutivo si è classificato al primo posto in Europa e tra i primi studi legali a livello globale secondo Pitchbook.

Carlo Trucco assiste fondi, investitori e società in un’ampia gamma di operazioni di Venture Capital, Corporate Venture Capital, M&A e Tech M&A. Tra i suoi clienti figurano le più attive società di Venture Capital, aziende tecnologiche ad alta crescita operanti in Italia nonché grandi gruppi aziendali italiani, attivi in diversi settori, tra cui high tech, agri-tech, fintech, life sciences e healthcare, che affianca in operazioni di M&A e CVC. Carlo ha altresì maturato una ventennale esperienza nell’assistenza a gruppi nazionali e internazionali, operatori di private equity e investitori finanziari nell’ambito di operazioni di M&A e private equity nazionali e crossborder, nonché di cessioni di rami d’azienda e joint venture, di M&A in situazioni di crisi e di operazioni di ristrutturazione aziendale o del debito. Ha inoltre prestato assistenza ad alcune delle più significative operazioni di VC late-stage in Italia.

Livia Maria Pedroni assiste sia società tech ad alto potenziale che investitori nel contesto di operazioni di M&A, private equity e venture capital, sia domestiche che crossborder. Grazie alla profonda conoscenza del mercato della tecnologia e dell’innovazione, offre regolarmente consulenza a società early e late-stage in merito a round di investimento singoli e multi-tranche, secondari, finanziamenti ponte, LBO, buyout e altri tipi di exit, M&A e riorganizzazioni aziendali. Accanto all’attenzione per il mondo tech, Livia ha acquisito una specifica competenza in ambito healthcare lavorando a fianco di un gruppo leader mondiale nel settore delle analisi di laboratorio, a partire dal suo ingresso sulla scena nazionale fino al consolidamento della propria posizione di leadership in Italia attraverso operazioni di M&A.

“Siamo entusiasti di continuare ad investire nel nostro team tech in Italia. Livia e Carlo hanno un’esperienza straordinaria in operazioni crossborder sia con large corporate che con società high growth e sono in perfetta sinergia con il focus tech di Orrick” afferma Guido Testa, co-managing partner di Orrick Italia.