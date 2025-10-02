L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“50 ANNI DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO: BILANCIO, CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA”

Durante il webinar si farà il punto sull’Ordinamento Penitenziario, dopo 50 anni della sua istituzione. Si farà riferimento alle urgenti riforme nell’esecuzione della pena, oltre che alla sua funzione rieducativa. Si discuterà del ruolo dell’Osservatorio Penitenziario del Garante Nazionale, passando in rassegna Ordinamento Penitenziario e la storia del varo delle misure alternative alla detenzione del 1975. Si discuterà inoltre dell’Ordinamento Penitenziario Minorile e dell’evoluzione e del ruolo della Polizia Penitenziaria nell’attuazione della Riforma Penitenziaria. Si farà infine un focus sulla giustizia riparativa e sulla Mediazione Penale.

L'evento avrà luogo il prossimo 13 ottobre dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. L'evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.

