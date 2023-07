A Chicago il Leadership Development Program a dell'American Bar Association









La sezione Labor and Employment Law dell'ABA – American Bar Association organizza il suo Leadership Development Program a Chicago dal 19 al 21 luglio. Il Program è pensato per identificare un gruppo diversificato di potenziali leader, coinvolgerli e farli partecipare attivamente nella sezione Labor and Employment, oltre che per fornire loro gli strumenti necessari per assumere posizioni di leadership e promuovere gli obiettivi della sezione stessa.



L'avv. Cristiano Cominotto, presidente di A.L. Assistenza Legale e già co-chair dell'International Labor & Employment Law Committee dell'American Bar Association è l'unico avvocato italiano all'interno del roster.