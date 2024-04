A&A – Albè e Associati Studio Legale ottiene la certificazione UNI 11871:2022

All’esito del processo di audit svoltosi a cura di Rina Service S.p.A., tra i più autorevoli organismi di certificazione, lo studio ha ottenuto la prestigiosa certificazione UNI 11871.

La norma individua i principi ed i criteri per la gestione in forma moderna e organizzata degli studi professionali, con particolare riferimento alla gestione dei rischi connessi all’esercizio delle professioni di avvocato e di dottore commercialista per la creazione e protezione del valore. La norma UNI 11871, unica a livello nazionale ed europeo, specificamente elaborata per il settore professionale, unisce i principali requisiti della UNI EN ISO 9001, relativa ai sistemi di gestione per la qualità, e quelli previsti negli standard internazionali per la gestione del rischio. Tra i principi spiccano quelli dell’approccio organizzativo per processi, dell’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità, dell’orientamento dei clienti e della programmazione degli obbiettivi; sono poi punti chiave i temi delle pari opportunità e della inclusività, della sostenibilità ambientale, lavorativa e sociale e della tutela della genitorialità.

La certificazione ha rappresentato per A&A – Albè e Associati un altro importante traguardo nel percorso iniziato nel 2016 con la certificazione di “Buona Governance: Professional Conduct Certified” e proseguito nel 2020 con la certificazione UNI/PdR 33:2017 “Studi Legali – Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione”.