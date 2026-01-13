Abacus Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság investe in Micso Information Technology S.r.l. – Gli studi coinvolti nell’acquisizione

Abacus Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság, gruppo specializzato nell’Information and Communication Technologies, tramite società controllata di diritto italiano, ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Micso Information Technology S.r.l., società attiva nel mercato dell’Information Technology (IT), con particolare focus nel settore delle telecomunicazioni, in particolare quale “Internet Service Provider” e “operatore FWA”, in ambito nazionale.

L’operazione si inserisce nel percorso di investimento avviato da Abacus Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság nel mercato italiano e rappresenta un passaggio strategico per la crescita del Gruppo nell’ambito delle telecomunicazioni, in continuità con le precedenti operazioni, tra cui quella relativa ad Air2bite S.r.l., uno dei principali operatori internet del centro Italia e leader nei servizi IT a valore aggiunto. Anche in questa occasione, Abacus Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság si è avvalsa del medesimo studio legale che l’ha assistita nelle precedenti operazioni, mentre il venditore è stato affiancato dagli stessi professionisti che avevano supportato i soci di Air2Bite S.r.l., assicurando così una linea di continuità anche sotto il profilo dell’assistenza legale.

McDermott Will & Schulte Studio Legale Associato ha assistito Abacus Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság, per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dalla partner Agata Todarello e composto da Chiara Carta ed Emilia Giammarrusti.

Studio Industria Next Level Business ha assistito Micso Information Technology S.r.l. nel progetto di riorganizzazione aziendale della controllante e nella successiva operazione di cessione, per gli aspetti corporate, compliance e finance, con un team composto dal socio fondatore Andrea Tatafiore e dai partner certificati Elia Fanini ed Ettore Maria De Nardis.

I profili notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Stefano Carpentieri dello Studio Notarile Carpentieri di Brescia.