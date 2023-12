Accenture acquisisce Customer Management IT e Sirfin PA: BonelliErede e Chiomenti gli advisor

Silvia Romanelli, Luigi Arnaldo Cremona

L’acquisizione, che rappresenterà la prima operazione di Accenture Italia esclusivamente dedicata ai servizi per il settore pubblico, si inserirà nel contesto della strategia di crescita di Accenture nel settore della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – comparto attualmente interessato da un significativo percorso di trasformazione in termini di modelli organizzativi e processi – e, in particolare, è finalizzata al potenziamento delle capability di Accenture a supporto della trasformazione della Pubblica Amministrazione attraverso sinergie che creeranno nuovo valore e ne accelereranno la trasformazione. BonelliErede ha assistito Accenture nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione di Customer Management IT e della controllata SirfinPA, due società italiane di primario standing caratterizzate da un significativo know-how nel comparto dei servizi e delle soluzioni tecnologiche innovative applicate ai settori della Giustizia e della pubblica sicurezza, assistite da Chiomenti.

BonelliErede ha agito al fianco di Accenture con un team multidisciplinare coordinato dai partner Umberto Nicodano e Silvia Romanelli e composto, per i profili corporate ed M&A, dagli associate Isidoro Pietro Livia e Tommaso Trezzi, dal partner Massimo Merola per gli aspetti relativi alla disciplina golden power e dalla partner Antonella Negri per i profili di diritto del lavoro, dal managing associate Filippo Russo e dalla senior associate Anna La Mura per i profili di diritto della proprietà intellettuale e privacy e dall’of counsel Alessandro Rosi, dall’associate Maximilian Denicolò e da Giuseppe Catanzaro per i profili di diritto amministrativo.

Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato da Michel Miccoli e coordinato da Andrea Terrieri.

Chiomenti ha agito nell’operazione con un team composto da Luca Liistro, Luigi Arnaldo Cremona ed Elisa Gallon.

Torresi e Associati ha agito nel ruolo di advisor dei venditori per gli aspetti finanziari e fiscali con un team guidato da Federico Torresi e composto dal partner Marco Lais e dai senior manager Umberto Bordino ed Enrico Maria Cocchi.