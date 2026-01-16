Accertamento: in caso di smarrimento della contabilità il contribuente può eccepire solo il furto
Il contribuente, inoltre, deve spiegare perché non può acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi
Lo smarrimento della contabilità non mette al riparo il contribuente da eventuali accertamenti e misure sanzionatorie a meno che il cittadino dimostri di aver perso i carteggi a causa di un furto. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 862/2026.
Il principio della Cassazione
I Supremi giudici, infatti, hanno enunciato il principio secondo cui “in sede di accertamento di costi non documentati, lo smarrimento della...