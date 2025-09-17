Il Centro Studi di Diritto Penale Tributario presenta il convegno dal titolo

“ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, RILEVANZA PENALE E GIUSTO PROCESSO. QUALI TUTELE PER IL CONTRIBUENTE?”.

Durante l’evento si analizzerà la disciplina dell’accertamento tributario, con particolare riguardo alla rilevanza penale ed alle garanzie del giusto processo. A tal proposito, si è rilevato un complesso sistema in cui si bilanciano le esigenze dell’Amministrazione Finanziaria di reprimere l’evasione e il diritto del contribuente ad un procedimento equo e trasparente.

Le tutele per il contribuente sono delineate principalmente dalla Legge n. 212/2000, il cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente, dalla normativa specifica di settore succedutesi nel corso degli anni e dall’interpretazione giurisprudenziale. Al tempo stesso, il principio di autonomia del processo tributario e di quello penale (c.d. doppio binario) non sempre viene interpretato ed applicato a favore del contribuente.

Durante i lavori, su tali argomenti si alterneranno e porteranno i loro contributi di Relatori provenienti dal Mondo Accademico, dalla Suprema Corte e dalle diverse esperienze Professionali (Avvocati Penalisti, Tributaristi, Consulenti Aziendali) al fine di fornire una visione interdisciplinare e da diverse prospettive in una materia che è in continua evoluzione normativa ed interpretativa e per la quale la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha spesso indicato al legislatore italiano alcune “linee guida” non sempre completamente attuate.

L’evento avrà luogo mercoledì 9 ottobre 2025, dalle ore 15:00 alle 19,00 presso la Camera di Commercio di Salerno - Salone “A. Genovesi”. In Via Roma n. 29.

La partecipazione è gratuita previa registrazione compilando il FORM DI REGISTRAZIONE. Il Convegno è valido ai fini della formazione professionale continua per Avvocati per n. 4 c.f.p. in materia non obbligatoria.

Per informazioni o inviare quesiti scrivere a: studio@landipappalardoavvocati.com

info@studiopicarella.com

