Accollo del debito dell’imprenditore insolvente

la QUESTIONE

Quali sono i presupposti soggettivo-dimensionali necessari al fine della liquidabilità giudiziale dell’impresa?

Quanto alla conformazione giuridica dell’indebitamento e alla quantificazione del relativo ammontare il debito oggetto di accollo c.d. interno è rilevante in termini di dato dimensionale dell’impresa?

In sede di ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale il creditore può domandare in via subordinata la liquidazione controllata del patrimonio del debitore?