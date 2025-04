Accomodamenti ragionevoli e inclusione lavorativa: un percorso obbligato

La QUESTIONE Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli? Quali sono le iniziative attuabili dal datore di lavoro? Chi può chiedere l’adozione di accomodamenti ragionevoli? Quali sono i limiti degli accomodamenti ragionevoli? Cosa comporta la mancata adozione degli accomodamenti ragionevoli?

Inquadramento

L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità è, senza dubbio, un tema centrale nelle politiche sociali e del lavoro dell’ordinamento non solo nostrano, ma globale ed unionale, oggetto di costante impulso plasmante, posto in essere con l’intento di approdo ad un livello adeguato di previsioni tutelanti e bilanciatrici degli interessi coinvolti in tale importante processo di emancipazione sociale.

La disabilità, come si legge nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD...