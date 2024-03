Accordo A2A/e-distribuzione: tutti gli studi coinvolti

Emanuele Franchi, Michelangelo Granato, Roberto Bonsignore, Lorenzo Parola

Cleary e Parola Associati hanno assistito A2A in relazione all’accordo di compravendita con e-distribuzione, società del Gruppo Enel attiva nella distribuzione di energia elettrica assistita da Chiomenti, relativo al ramo di rete elettrica gestito da e-distribuzione in alcune aree delle province di Milano e Brescia. Tale accordo consentirà al Gruppo A2A di valorizzare le sinergie territoriali e di accelerare gli investimenti necessari alla transizione energetica.

In particolare, l’operazione prevede l’acquisizione da parte di A2A del 90% di una società di nuova costituzione cui saranno conferiti gli asset di distribuzione elettrica di e-distribuzione della provincia di Milano (con esclusione di pochi comuni della cintura Nord) e, nel bresciano, della Valtrompia, per un totale di circa 800.000 POD, circa 5.000 km di cavi in media tensione, oltre 12.000 km cavi in bassa tensione, circa 9.500 cabine secondarie e 60 cabine primarie.

Si prevede che, contestualmente al perfezionamento della compravendita (entro il 31 dicembre 2024), una volta soddisfatte alcune condizioni sospensive, tra cui il rilascio dell’autorizzazione antitrust e dell’autorizzazione Golden Power, sarà stipulato tra A2A ed e-distribuzione – che deterrà il restante 10% della società – un patto parasociale che, tra le altre cose, includerà un meccanismo di clausole incrociate di opzione di acquisto e di vendita aventi ad oggetto la partecipazione del 10%, esercitabili a partire dal primo anniversario del closing.

Il prezzo base dell’operazione è pari a Euro 1.216.800.000 per il 90% della società di nuova costituzione, da adeguarsi alla data di perfezionamento dell’operazione in base a un meccanismo di aggiustamento prezzo tipico per questo tipo di operazioni.

A2A ha inoltre sottoscritto con e-distribuzione un Memorandum of Understanding non vincolante finalizzato a valutare eventuali cessioni di alcune reti di distribuzione elettrica attualmente nella titolarità del gruppo A2A, fuori dalle province di Milano e Brescia.

A2A è stata affiancata da un team di Cleary e Parola Associati. Il team di Cleary e’ composto da Roberto Bonsignore, David Singer, Paolo Rainelli e Gabriele Barbatelli per i profili corporate/M&A e da Matteo Beretta e Alessandro Comino per i profili antitrust dell’operazione. Parola Associati si è occupato degli aspetti di corporate, diritto amministrativo e real estate con un team composto dal Managing Partner Lorenzo Parola, dal Partner Andrea Leonforte e dall’associate Federica Re.

Chiomenti ha assistito il team interno di Enel guidato da Francesco Bruno, Head of M&A and Significant Litigation, e composto da Francesca Grifi e Carmina Toscano, con un team coordinato dai Partner Carlo Croff, Carola Antonini e Stefano Mazzotti e composto dal senior associate Michelangelo Granato e dall’associate Enrica Bertoldi. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla counsel Elisabetta Mentasti.

PwC TLS ha operato in qualità di consulente fiscale di Enel con un team composto da Emanuele Franchi, Partner, Sara Zeppola, Director e Federico Hilpold, Manager fornendo assistenza circa i profili fiscali relativi alla strutturazione dell’operazione e ai documenti relativi alla stessa.