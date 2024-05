Accordo Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.: cessione ramo aziendale Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. e Banco di Desio e della Brianza S.p.A. hanno sottoscritto in data 16 maggio 2024 un accordo per l’acquisto da parte di Banco di Desio e della Brianza di un ramo d’azienda composto da un totale di 14 sportelli bancari ubicati in Lazio, Lombardia, Veneto, Marche e Piemonte