Acquisizione di chat, non sempre si tratta di un’intercettazione

L’acquisizione di chat estere , in esecuzione di un ordine d’indagine europeo, non è intercettazione se non contestuale all’acquisizione. E poi , la mancata conoscenza da parte della difesa dei dettagli tecnici, hardware e software utilizzati , non ha come conseguenza una lesione del diritto di difesa e non compromette l’utilizzo delle chat da parte dell’accusa. La Cassazione torna a occuparsi , con la sentenza n. 48838 della Sesta sezione penale, depositata ieri, di un aspetto che nelle indagini...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi