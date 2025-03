Acquisto, leasing o affitto dello studio: tre strade al test di convenienza

Uno dei problemi che i professionisti, e con loro tutti i lavoratori autonomi, devono affrontare all’inizio dell’attività, ma anche dopo, è la decisione sull’acquisto dell’immobile utilizzato come sede dello studio.

In realtà non c’è solo la strada dell’acquisto: si può optare per un contratto di locazione anche finanziaria. Una delle variabili che incide nella scelta è costituita dai vantaggi fiscali e dal peso delle imposte qualora l’immobile venga successivamente ceduto realizzando una plusvalenza...