Adastra Holding Srl e Sirio SpA sottoscrivono accordo di investimento con Invitalia SpA, in qualità di gestore del Fondo Salvaguardia Imprese promosso dal MIMIT

Francesco Carbonetti, Luca Pasquini, Giorgio Politano

Adastra Holding S.r.l., dell’omonimo gruppo societario leader in Italia nel settore del vending e della torrefazione del caffè, e Sirio S.p.A., specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni per la ristorazione commerciale di alta qualità, con un focus particolare sulla ristorazione privata in concessione pubblica all’interno del canale ospedaliero, nonché nella ristorazione commerciale presso aree urbane, centri commerciali e aree di servizio, hanno sottoscritto un accordo di investimento con Invitalia S.p.A., in qualità di gestore del Fondo Salvaguardia Imprese promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’obiettivo è disciplinare la partecipazione totalitaria acquisita congiuntamente da Adastra Holding e Invitalia nel capitale sociale di Sirio.

L’ingresso in Sirio di Invitalia, in qualità di gestore del fondo di Salvaguardia promosso dal MIMIT, avviene al termine di una serie di operazioni societarie, parte di un percorso unitario e organico che ha visto l’iniziale ingresso nel capitale di Sirio del socio Adastra Holding ad esito dell’omologazione del concordato preventivo ottenuto nel 2023.

Il completamento dell’operazione, grazie all’intervento del Fondo Salvaguardia Imprese, permetterà di rafforzare la struttura finanziaria di Sirio, garantendo al contempo la salvaguardia dei livelli occupazionali, con l’obiettivo di dare solidità al progetto di risanamento già avviato.

Sirio e Adastra sono state assistite nell’operazione dallo Studio legale ADR S.r.l., con un team composto dai partner Andrea Netti ed Eleonora Netti per gli aspetti legali e contrattuali, e dallo Studio Felizzi & Partners Commercialisti Associati nella persona del dott. Alessandro Felizzi, per gli aspetti fiscali e contabili.

Invitalia si è avvalsa della collaborazione dello studio legale Carbonetti e Associati, con un team composto dal partner Francesco Carbonetti, dal junior partner Luca Pasquini e dal senior associate Giorgio Politano.