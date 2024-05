Addetti Upp, il 5 e il 6 giugno le prove scritte per 3.946 posti

Il 5 e 6 giugno prossimi si terranno le prove scritte del bando per 3.946 posti di addetto all’ufficio per il processo. Sono stati infatti pubblicati sul sito del ministero della Giustizia l’ avviso di convocazione e il diario della prova scritta . L’esame si svolgerà in diverse sedi, secondo la ripartizione in base al codice distretto.

Napoli e Salerno per esempio terranno le prove alla Mostra d’Oltremare, a Piazzale Tecchio con due sessioni giornaliere: 9,30 e 14.30 divise in ordine alfabetico. Mentre Roma e Cassino alla Nuova Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel. Milano e altre province della Lombardia al Parco Esposizioni Novegro, via Novegro s/n, 20054 Segrate.

La prova scritta consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. La prova durerà 60 minuti, salvi i casi di tempo aggiuntivo per i candidati che ne hanno diritto. Per superare l’esame è necessario aver raggiunto un punteggio minimo di 21/30. Diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese le materie dei quesiti.

I candidati che (ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del bando di concorso) hanno dichiarato, nella domanda di partecipazione, che il titolo di studio richiesto sarà conseguito entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, sosterranno la prova il giorno 6 giugno 2024, nella sede e nella sessione indicata nella lettera di partecipazione. Ciascun candidato riceverà qualche giorno prima della prova all’indirizzo e-mail una lettera di partecipazione con l’indicazione della sede e dell’orario della prova.- Il Ministero precisa che non saranno consentiti cambi di giorno, orario e sede.

Vietato introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali. I candidati dovranno presentarsi con gli “indispensabili effetti personali” e premunirsi di “generi di conforto (acqua) eventualmente contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni. Verrà poi richiesto, in una postazione dedicata, di spegnere i propri dispositivi elettronici (cellulari, tablet, smartwatch, auricolari) e di riporli all’interno di una Bag Shield, fornita dall’organizzazione e dotata di blocco antitaccheggio.

Le materie - In particolare per quanto riguarda il Diritto pubblico i quesiti verteranno tra l’altro sulla Costituzione, la C.E.D.U. (artt. 6-7); le norme in materia di procedimento amministrativo e sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne invece l’Ordinamento giudiziario torna la Costituzione ma anche il funzionamento del Csm nonché le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, domande anche sulla magistratura onoraria e giudici di pace.

Alla risposta esatta è dato il punteggio +0,75 punti; alla mancata risposta: 0 punti; a quella sbagliata: - 0,375 punti. La prova scritta si svolge esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.

Vietato comunicare e introdurre carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. La violazione comporta la immediata esclusione dal concorso.

Per i candidati con disabilità, sarà assicurata l’assistenza e predisposti gli eventuali ausili richiesti.