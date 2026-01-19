Addio ai siti vetrina: le chiavi per farsi intercettare dall’AI
Solo con contenuti aggiornati e pensati per la consultazione da smartphone gli indirizzi web degli studi possono arrivare ai primi posti nelle ricerche. Come farsi aiutare dall’intelligenza artificiale
La distinzione tra un sito web d’impostazione tradizionale e uno attuale non è più una scelta puramente estetica, è una necessità competitiva e strategica nella comunicazione di un professionista.
Le nuove tendenze di ricerca sul web, alimentate dall’AI, hanno ridefinito le aspettative degli utenti e dei motori di ricerca. Una tecnologia obsoleta (anche se in uso), come il sito vetrina non offre funzionalità, prestazioni e contenuti ad alto valore aggiunto e rischia di trasformarsi rapidamente in ...