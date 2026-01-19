Addio ai siti vetrina: le chiavi per farsi intercettare dall’AI

La distinzione tra un sito web d’impostazione tradizionale e uno attuale non è più una scelta puramente estetica, è una necessità competitiva e strategica nella comunicazione di un professionista.

Le nuove tendenze di ricerca sul web, alimentate dall’AI, hanno ridefinito le aspettative degli utenti e dei motori di ricerca. Una tecnologia obsoleta (anche se in uso), come il sito vetrina non offre funzionalità, prestazioni e contenuti ad alto valore aggiunto e rischia di trasformarsi rapidamente in ...