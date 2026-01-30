Adeguati assetti e sistema del credito, un dialogo necessario tra dovere interno e valutazione esterna
La riforma dell’art. 2086 c.c. ha innescato un circolo virtuoso: ha imposto agli amministratori un dovere di auto-organizzazione finalizzato alla prevenzione della crisi, fornendo al contempo al sistema creditizio uno strumento più efficace per la valutazione del rischio
L’introduzione nel nostro ordinamento del dovere, per l’imprenditore collettivo, di istituire “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato”, sancito dal novellato articolo 2086, secondo comma, del Codice Civile rappresenta una delle più significative innovazioni sistemiche degli ultimi anni: un principio cardine introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Tale disposizione, non esaurisce i suoi effetti nella mera sfera endosocietaria...