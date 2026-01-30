Adeguati assetti e sistema del credito, un dialogo necessario tra dovere interno e valutazione esterna La riforma dell’art. 2086 c.c. ha innescato un circolo virtuoso: ha imposto agli amministratori un dovere di auto-organizzazione finalizzato alla prevenzione della crisi, fornendo al contempo al sistema creditizio uno strumento più efficace per la valutazione del rischio







