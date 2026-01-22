Adeguati assetti, obblighi e responsabilità di amministratori e soci alla luce delle recenti riforme

L’evoluzione normativa degli ultimi anni, culminata con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ha posto al centro del diritto societario il concetto di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”. Questo principio, sancito dall’articolo 2086, secondo comma, del Codice Civile, ha trasformato la gestione d’impresa da una mera attività orientata al profitto a una funzione complessa, gravata da precisi doveri di monitoraggio e prevenzione del rischio...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi