Adeguati assetti, obblighi e responsabilità di amministratori e soci alla luce delle recenti riforme
L’obbligo di istituire adeguati assetti ha ridisegnato i contorni della governance societaria, accentuando il carattere fiduciario e la professionalità richiesti agli organi sociali
L’evoluzione normativa degli ultimi anni, culminata con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ha posto al centro del diritto societario il concetto di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”. Questo principio, sancito dall’articolo 2086, secondo comma, del Codice Civile, ha trasformato la gestione d’impresa da una mera attività orientata al profitto a una funzione complessa, gravata da precisi doveri di monitoraggio e prevenzione del rischio...