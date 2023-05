ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito di Federico Ciaccafava

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (ii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e controversia in materia di polizza fideiussoria; (iii) mediazione obbligatoria, contratti "bancari e finanziari" e controversia insorta in tema di leasing mobiliare; (iv) giudizio di impugnazione di delibere assembleari condominiali ed asimmetria...