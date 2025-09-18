ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e contratto di factoring; (ii) controversie in materia di servizio di telecomunicazioni e tentativo obbligatorio di conciliazione; (iii) mediazione obbligatoria con esito negativo, azione giudiziaria e termine decadenziale; (iv) mediazione obbligatoria, esperimento in corso di causa e soggetto destinatario della comunicazione ...

