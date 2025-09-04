ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) arbitrato irrituale e interpretazione della clausola compromissoria; (ii) controversie in materia di telecomunicazioni, tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso per decreto ingiuntivo; (iii) consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e presupposti di ammissibilità del ricorso; (iv) mediazione obbligatoria, controversie soggette e donazione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi