ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) arbitrato irrituale e interpretazione della clausola compromissoria; (ii) controversie in materia di telecomunicazioni, tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso per decreto ingiuntivo; (iii) consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e presupposti di ammissibilità del ricorso; (iv) mediazione obbligatoria, controversie soggette e donazione...