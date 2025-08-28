ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita obbligatoria, inerzia di parte onerata e condizione di procedibilità della domanda; (ii) mediazione obbligatoria e forma del potere di rappresentanza della parte nel procedimento; (iii) mediazione concordata, condizione di procedibilità della domanda e procedimento monitorio; (iv) mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità della domanda...