ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie in materia di servizi di trasporto e tentativo obbligatorio di conciliazione; (ii) mediazione obbligatoria, dovere di cooperazione delle parti, e competenza per territorio degli organismi; (iii) mediazione obbligatoria, partecipazione delegata e forma del potere rappresentativo; (iv) controversie agrarie e tentativo obbligatorio di conciliazione; (v) azioni...