ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento di mediazione, perizia del consulente tecnico e produzione giudiziale; (ii) negoziazione assistita obbligatoria, esperimento della mediazione e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria ed assistenza prestata dagli avvocati alle parti nel procedimento; (iv) tentativo di conciliazione in materia agraria, condizione di procedibilità ed interpretazione...