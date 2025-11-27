ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita obbligatoria, mancata sottoscrizione dell’invito e condizione di procedibilità della domanda; (ii) consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e presupposti di ammissibilità; (iii) mediazione obbligatoria e competenza territoriale degli organismi; (iv) controversia, potenziale coesistenza tra mediazione civile e negoziazione...