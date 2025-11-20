Adr: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie in materia di telecomunicazioni, tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso monitorio; (ii) mediazione volontaria, ambito applicativo e controversie in materia di lavoro; (iii) procedimento monitorio, clausola convenzionale di mediazione e condizione di procedibilità; (iv) mediazione delegata, parti necessarie del giudizio e condizione di procedibilità...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi