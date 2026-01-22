ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria, tentativo obbligatorio di conciliazione e condizione di procedibilità della domanda giudiziale; (ii) mediazione obbligatoria, forma della rappresentanza della parte nel procedimento e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria e competenza per territorio degli organismi; (iv) mediazione demandata...