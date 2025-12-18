ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione disposta in corso di giudizio, comunicazione della domanda da parte dell’organismo adito e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio d’appello; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e contumacia dell’opposto; (iv) mediazione, accordo di conciliazione e accertamento usucapione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi