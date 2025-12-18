ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione disposta in corso di giudizio, comunicazione della domanda da parte dell’organismo adito e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio d’appello; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e contumacia dell’opposto; (iv) mediazione, accordo di conciliazione e accertamento usucapione...