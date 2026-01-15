ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di Adr, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione volontaria, giudizio di merito e diritto al rimborso delle spese della procedura; (ii) verbale di conciliazione del servizio di conciliazione dell’Arera ed efficacia di titolo esecutivo; (iii) arbitrato, controversie e rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria; (iv) arbitrato, ed interpretazione clausola compromissoria quale arbitrato irrituale; (v) controversie...