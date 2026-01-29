ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita obbligatoria, esperimento in corso di causa e natura del termine di comunicazione dell’invito assegnato alla parte dal giudice; (ii) mediazione obbligatoria, controversia in materia condominiale e principio della riservatezza; (iii) arbitrato irrituale ed impugnazione del lodo per violazione del principio del contraddittorio; (iv) giudizio di opposizione...