Advant nctm e ls lexjus sinacta nell’acquisizione di zanichelli meccanica spa da parte di pro mach

Antonio Bondesani, Filippo Ughi

Advant NCTM ha assistito Pro Mach nell’acquisizione di Zanichelli Meccanica SpA dai suoi soci, assistiti da LS Lexjus Sinacta.

Pro Mach è leader mondiale delle soluzioni di processo e confezionamento e Zanichelli Meccanica S.p.A., conosciuta sul mercato come Zacmi, è una società di Parma leader mondiale nella produzione di tecnologie di riempimento, aggraffatura e pastorizzazione e l’aggiunta di Zacmi e della sua controllata Zacmi North America al gruppo Promach ne rafforza la posizione come uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni di processo, riempimento e integrazione di sistemi.

Pro Mach è stata assistita da Advant NCTM con un team cross-practice coordinato dall’avvocato Filippo Ughi (in foto a destra) e composto da Edoardo Tonetti e Luca Costanzo per gli aspetti M&A e da Francesco Mazzocchi e Manuela Becchimanzi per gli aspetti golden power e antitrust.

I soci venditori sono stati assistiti dallo studio legale Ls Lexjus Sinacta, con un team coordinato dal partner Antonio Bondesani (in foto a sinistra) e dalla senior associate Ilaria Vecchiarino per tutti gli aspetti legali dell’operazione, in particolare relativi alla cessione delle partecipazioni, e dall’advisor strategico e finanziario Cavour Corporate Finance con i partner Mario Maestroni e Antonio Zecchino e l’associate Matteo Fajeti.