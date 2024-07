ADVANT Nctm si rafforza nell’area regolamentare con Zitiello Associati

Luca Zitiello, Paolo Montironi

ADVANT Nctm, lo studio italiano di ADVANT, attraverso il Senior Partner Paolo Montironi, ha il piacere di comunicare l’integrazione con lo Studio Zitiello Associati, boutique legale fondata nel 2006 nella quale operano professionisti esperti in materia bancaria, finanziaria e assicurativa.

A livello strategico, l’operazione si inserisce nel percorso di ulteriore crescita di ADVANT Nctm, in cui, contestualmente all’integrazione con Zitiello Associati, verrà creato un dipartimento specializzato in Regulatory, e rappresenta per lo Studio un significativo consolidamento delle proprie competenze verticali nell’area del diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla consulenza regolamentare a soggetti vigilati e al contenzioso.

Entra a far parte di ADVANT Nctm un gruppo di 22 professionisti costituito da: un Socio Onorario/Of Counsel, Luca Zitiello; tre Partner, Fabio Coco, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro (portando così la compagine societaria a 77 soci); tre Counsel – Ludovica D’Ostuni, Paolo Franceso Bruno e Lorenzo Macchia – e Rossella Mariani come Of Counsel - oltre a quattordici collaboratori.

Il nuovo dipartimento Regulatory includerà, oltre al team di professionisti di Zitiello Associati, anche Danilo Quattrocchi e Antonia Di Bella - che in ADVANT Nctm, già si occupano di conformità regolamentare dei soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo -nonché il team di Emidio Cacciapuoti, operante nel settore del risparmio gestito e nell’assistenza a fondi di investimento.

Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm, ha commentato: “Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con i colleghi di Zitiello Associati. La creazione di un dipartimento dedicato al Regulatory è funzionale a cogliere al meglio tutte le opportunità che ci prospetta il mutevole settore di riferimento, caratterizzato da una sempre maggiore concentrazione dei clienti, con un ampliamento della gamma dei servizi richiesti, e da continui mutamenti normativi, che richiedono una proliferazione di interventi interpretativi da parte dei regulators europei e nazionali. Tale contesto suggerisce un interlocutore unico su più giurisdizioni e un’assistenza integrata con competenze specialistiche e trasversali: una risposta che ADVANT Nctm, con il team di professionisti provenienti da Zitiello Associati, potrà dare ai clienti”.

Luca Zitiello, Managing Partner di Zitiello Associati, ha concluso: “Con i miei soci siamo onorati di entrare a fare parte della famiglia ADVANT Nctm e non vediamo l’ora di poter mettere a fattor comune la nostra importante expertise nel campo del diritto bancario, finanziario e assicurativo che ci ha permesso di posizionarci in modo distintivo e verticale negli ultimi venti anni in Italia. In un contesto come quello attuale è molto importante poter trovare sempre nuovi sbocchi per crescere in modo sinergico e siamo molto contenti di averlo potuto fare con un partner del livello di ADVANT Nctm”.