ADVEST TLC OTTIENE L’APPLICAZIONE DEL REALIZZO CONTROLLATO EX ART. 177 TUIR ANCHE ALLE AZIONI IN RISPARMIO AMMINISTRATO

Marco Allena, Umberto Volontè

Advest Tax Legal Corporate ha ottenuto conferma, in una recente Risposta ad Interpello, dell’applicabilità dell’art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR anche alle azioni detenute in regime di risparmio amministrato.

Il pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate – primo ad occuparsi della questione in oggetto – favorirà le operazioni relative all’attuazione del passaggio generazionale e alla sistemazione degli assetti societari, chiarendo una tematica da tempo profondamente dibattuta fra i professionisti del settore.

Advest TLC, con un team formato dal Prof. Avv. Marco Allena e dall’Avv. Umberto Volontè, ha assistito un contribuente titolare di una partecipazione di controllo in una società quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM), nella procedura di interpello per verificare l’applicabilità del regime di realizzo controllato ex art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR anche alle azioni in risparmio amministrato.

Nella Risposta ad Interpello, l’Agenzia ha chiarito che non è di ostacolo all’applicazione del regime di realizzo controllato la norma antielusiva – l’art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 461/1997 – che prevede che il trasferimento delle azioni in risparmio amministrato da un dossier titoli ad altro dossier titoli, intestato a un soggetto diverso, equivalga a una cessione a titolo oneroso.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate è particolarmente significativa, poiché spesso i contribuenti hanno invece sospeso operazioni di conferimento di partecipazioni in regime di risparmio amministrato proprio per non correre il rischio di vedersi applicata la citata disposizione antielusiva, con conseguente obbligo di tassare - ai fini delle imposte sui redditi - le plusvalenze latenti. Infatti, il passaggio delle azioni dal conto titoli della persona fisica (conferente) al conto titoli della holding (conferitaria) avrebbe potuto essere inteso come evento idoneo a comportare l’emersione delle plusvalenze latenti.

Nella Risposta ad Interpello ottenuta da Advest Tax Legal Corporate viene invece chiarito, per la prima volta, che il contribuente può invocare l’art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR anche per le partecipazioni in regime di risparmio amministrato, così da poter realizzare il conferimento in neutralità fiscale, senza l’emersione di plusvalenze da sottoporre a tassazione.