Affido condiviso: spese straordinarie per mantenimento figli connotate da imprevedibilità e rilevanza
Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, come quelle per la baby sitter, si distinguono da quelle ordinarie per imprevedibilità e rilevanza, non richiedendo preventiva autorizzazione. L’assegno di mantenimento deve garantire proporzionalità e adeguatezza, preservando il tenore di vita del minore
Nell’ambito dell’affido condiviso, il giudice deve valutare quale collocamento sia maggiormente funzionale all’interesse prioritario del minore, anche se ciò comporta un impatto negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Inoltre, le spese straordinarie, definite da imprevedibilità e rilevanza, non necessitano di preventiva autorizzazione e si distinguono dalle spese ordinarie, che sono costanti e prevedibili e integrano l’assegno di mantenimento.
