Aggravante mafiosa, via libera definitivo al Ddl su procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza di Francesco Machina Grifeo

L'Aula del Senato ha anche approvato, per alzata di mano, il disegno di legge con le modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

Via libero definitivo dell'Aula del Senato al Ddl sulla procedibilità d'ufficio e l'arresto in flagranza. Il voto si è svolto per alzata di mano. Il Pd ha votato Sì insieme alle forze di maggioranza. Il Ddl era già stato approvato dalla Camera il 14 marzo scorso con 156 voti favorevoli, nessun contrario e 107 astenuti. La norma, presentata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, prevede la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di terrorismo e consente...