Agos, cartolarizzazione di crediti per 1,3 miliardi di euro con Allen & Overy e Legance Allen & Overy ha assistito Agos Ducato in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,3 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).