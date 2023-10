Agos, cartolarizzazione di crediti per 920 milioni di euro con Allen & Overy e Legance

Pietro Bellone, Chiara D’Andolfo e Roberto Mazzarano









Allen & Overy ha assistito Agos Ducato in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di circa 920 milioni di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).



Nell’ambito dell’operazione, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di Joint Arrangers e Joint Lead Managers, mentre Bank of America, Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno operato come Joint Lead Managers. Le banche sono state assistite da Legance.



La Direzione Finance di Agos guidata dal Direttore Vincent Julita ha curato la cartolarizzazione tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.



I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 50 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A1 sono stati collocati presso investitori istituzionali.



Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia hanno curato i profili fiscali dell’operazione.



Legance, in qualità di drafting counsel, ha agito al fianco dei Joint Arrangers e dei Joint Lead Managers con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan e dall’associate Anna Marzola, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla senior associate Chiara Scala per gli aspetti fiscali.