Aiga: prorogare regole attuali per esame avvocati e iscrizione all’albo cassazionisti

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha trasmesso alle forze politiche parlamentari due proposte di emendamento al decreto c.d. “Milleproroghe” volte a prorogare, anche per il 2026, il regime di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori nonché l’attuale modalità dell’esame di abilitazione alla professione forense.

Con un primo intervento, AIGA chiede la proroga anche per l’anno 2026 del regime transitorio dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, già applicato nelle precedenti sessioni, ritenendo irragionevole il ritorno alle modalità previste dalla legge n. 247/2012, ormai superate e non più coerenti con l’attuale sistema di formazione forense e con il percorso di riforma avviato dall’Avvocatura istituzionale.

Con una seconda proposta, l’Associazione sollecita un’ulteriore proroga del regime transitorio per l’iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti, conservando l’abilitazione “automatica” per gli avvocati con dodici anni di anzianità, al fine di evitare disparità di trattamento e penalizzazioni ingiustificate a carico dei giovani avvocati.

Il Presidente nazionale AIGA, Avv. Luigi Bartolomeo Terzo, ha evidenziato come entrambe le proposte siano finalizzate a garantire certezza delle regole, equità nei percorsi professionali e tutela delle giovani generazioni dell’Avvocatura, evitando applicazioni transitorie irrazionali e frammentarie, a maggior ragione durante la fase di approvazione della nuova Legge professionale forense.

AIGA continuerà a seguire con attenzione l’iter parlamentare della legge di conversione, confermando il proprio impegno a favore di una riforma dell’accesso alla professione forense coerente, sostenibile e rispettosa delle legittime aspettative dei giovani avvocati e praticanti.