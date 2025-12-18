Aiga: referendum giustizia, nasce il Comitato “Giovani Avvocati per il Sì”
Il presidente Bartolomeo Terzo: “Impegno nelle 140 sezioni dell’associazione per informare i cittadini con competenza e senza politicizzazione”
AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) ha costituito il Comitato referendario “Giovani Avvocati per il Sì”, per offrire ai cittadini informazioni corrette e strumenti di lettura consapevoli in vista del referendum sulla Separazione delle Carriere. Il Comitato è stato presentato a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.
“AIGA, in più occasioni e fin dalla precedente governance, ha espresso convintamente la propria adesione alla riforma che ha come punto focale la Separazione...
EDITORIALE - Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino
di Marcello Clarich, Ordinario di diritto amministrativo Sapienza Università di Roma e Andrea Nardi, Avvocato del Foro di Roma