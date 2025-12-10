AIGA, a Roma il Consiglio Direttivo sulla “Separazione delle Carriere”

Venerdì 12 dicembre 2025 è in programma a Roma il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), dedicato al tema “La Separazione delle Carriere: verso un referendum consapevole”. L’appuntamento, che inaugura il biennio associativo 2025/2027, riunirà nella Capitale oltre quattrocento giovani avvocati under 45 provenienti da tutta Italia per un momento di confronto sui futuri assetti del sistema giustizia.

I lavori si apriranno venerdì 12 dicembre alle ore 15.00 presso l’Auditorium di Cassa Forense (via Ennio Quirino Visconti 8). Dopo l’apertura affidata a Luigi Bartolomeo Terzo, neopresidente nazionale AIGA, e Anna Napoli, presidente della sezione AIGA di Roma, sono previsti i saluti istituzionali di Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, Giancarlo Renzetti, consigliere di amministrazione di Cassa Forense, Alessandro Graziani, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e David Bacecci, presidente dell’Unione Ordini Forensi del Lazio.

Alle ore 16.00 introdurrà i lavori Francesco Pizzuto, tesoriere della Scuola Superiore dell’Avvocatura. A seguire, alle ore 16.30, si terrà la tavola rotonda sulla Separazione delle Carriere con Anna Rossomando, vicepresidente del Senato della Repubblica, Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Rocco Gustavo Maruotti, segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati, Antonio Di Pietro per il Comitato “Sì Separa” – Fondazione Einaudi, Giorgio Spangher e Donatella Curtotti, professori ordinari di diritto processuale penale, Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Paulo Pinto de Albuquerque, professore ordinario di materie penalistiche all’Università Cattolica di Lisbona, e Stefano Vincenzo Eugenio Musolino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario di Magistratura Democratica. Modererà il dibattito la giornalista Simona D’Alessio.

Sabato 13 dicembre i lavori proseguiranno al Cinema Adriano, in piazza Cavour 22, con la sessione assembleare dedicata alla definizione degli assetti associativi e degli indirizzi politici di AIGA per il biennio 2025/2027.

“Questo Consiglio Direttivo Nazionale inaugura il biennio associativo 2025/2027 di AIGA. La separazione delle carriere, tema centrale e storico dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sarà al centro di un convegno che coinvolgerà mondo forense, accademico e magistratura. Durante i lavori del sabato definiremo inoltre gli assetti per il prossimo biennio, così da dotare l’AIGA di una governance efficace e pronta ad affrontare le sfide che ci attendono”, dichiara Luigi Bartolomeo Terzo, presidente nazionale AIGA.

“Accogliere a Roma oltre quattrocento colleghi provenienti da tutta Italia – sottolinea la presidente di AIGA Roma, Anna Napoli – testimonia l’importanza del tema che affronteremo e il ruolo centrale della giovane avvocatura nel dibattito sulle riforme della giustizia. Sarà un momento di confronto serio, aperto e responsabile, nel quale intendiamo portare il contributo della nostra sezione e dell’intera associazione. In una fase delicata e decisiva per il sistema giustizia, questo appuntamento rappresenta un contributo prezioso e necessario, che valorizza la voce dell’avvocatura giovane e il suo ruolo nella società civile”.