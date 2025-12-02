Al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo prima della prevista scadenza
Lavoro subordinato - Contratto collettivo di lavoro - Disdetta anticipata unilaterale da parte del datore di lavoro - Illegittimità - Sussiste.
La possibilità di disdetta del contratto collettivo di lavoro spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, con la conseguenza ...
Contravvenzione al foglio di via obbligatorio e verifica giudiziale della legittimità dell’atto amministrativo
Regime fiscale dei fondi immobiliari e cumulo delle quote tra familiari
Sanzioni 231, niente confisca dell’intero reddito dell’ente in assenza di prova che derivi solo da attività illecite
