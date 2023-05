Al Tar la domanda di annullamento funzionale del provvedimento amministrativo per danno all'immagine di Paola Rossi

Rientra nel perimetro dell'interesse legittimo il nocumento che deriva dall'apparato motivazionale della decisione autoritativa

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Lamentare un danno all'immagine, patito per il contenuto dell'apparato motivazionale e istruttorio di un provvedimento amministrativo, è azione che va proposta davanti al giudice amministrativo. Anche se il focus non è la rimozione degli effetti diretti cui tale provvedimento mirava. Si tratta comunque di esercizio di un interesse legittimo nel rapporto autorità-libertà. E anche se alla domanda è correlata la richiesta di risarcimento del danno non si ricade nell'ambito dei diritti soggettivi sui...